信德何超瓊：料船務及酒店疫下錄虧損　冀房地產收益可抵銷

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-06-09 17:58

信德集團（0242）涉足賭業、房地產及旅遊等多項業務，其行政主席兼董事總經理何超瓊今（９日）表示，疫情持續多時，至今尚未恢復通關，旗下船務及酒店等難免錄得虧損，不過集團屬綜合型企業，期望其他業務範疇如住宅等收益，可抵銷損失。

何超瓊續指，集團未來希望在香港加大投資發展，但在港覓地不容易，會密切留意機會。她又指，香港樓市在疫情下仍持續上升，屬好跡象，反映港人對經濟環境有信心，市場存在需求，又指現時市場仍以用家為主，未見炒賣情況。

推盤非迎合港人移民 供分散投資

集團今年「殺入」新加坡，於當地推售首個住宅項目「柏皓」，屬單幢盤，提供54伙，上月開售至今已累沽13伙，其中，最貴售價一伙頂層複式戶，售價近兩億港元，面積約5,900平方呎，呎價3.8萬港元，創新加坡住宅呎價新高，至於系內另一豪宅項目蘭心居，共14伙大單位，不會公開發售。

柏皓在上環信德中心亦設有展銷廳，她指，項目並非為迎合港人移民。港人一直傾向分散投資，只是過往集中投資倫敦等地，但新加坡其實也具投資潛力，適合作長線投資。

信德正研究推「疫苗優惠」

近期各界積極「谷針」，被問到信德會否推優惠鼓勵市民打疫苗，何超瓊表示，相關優惠仍在考慮中，因其業務多元化，冀優惠可應用於集團各業務範疇，包括優惠及禮品，惟目前仍於商討階段。