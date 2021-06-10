建灝地產逾6.18億奪市建局大角咀橡樹街項目

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-10 19:12

市建局公布，大角咀橡樹街／埃華街發展項目以6.181億元批出，中標公司為建灝地產，每呎樓面地價約10,308元，較早前市場估值下限低約6%。惟該樓面地價尚未計及分紅因素。

建灝首中標市建局項目

建灝地產首席行政總裁羅建一表示，是次為集團首次與市建局合作，每方呎樓面地價約10,308元，認為屬合理價錢，集團對香港商住項目發展潛力充滿信心。羅氏又指出，香港的住屋剛性需求非常龐大，特別是對中小型住宅項目更是殷切。該項目初步計劃將是次投得之項目發展為中小型商住項目。

資料顯示，項目地盤面積約6,663平方呎，預計總樓面面積約59,966平方呎，當中有近5萬平方呎為住宅樓面。早前市場對項目的估值約介乎6.6億至9億元，每呎樓面地價約1.1萬至1.5萬元。

羅建一（右二）現為建灝地產集團首席行政總裁。（建灝地產圖片）

該項目早前接獲41份意向書，及後接獲14份標書，入標財團包括華懋、其士集團（0025)、信置（0083）、遠東發展（0035）、莊士中國（0298）、德祥地產（0199）等。

若要成功取得項目，發展商須按發展協議中列明有關標準與品質、可持續發展和智能系統的要求。此外，項目設有分紅制度，賣樓收益達12.5億元後，發展商需向市建局分紅，首3,000萬元分紅比例為20%，及後每增加3,000萬元，分紅比例將遞增10%，最高為50%。

參考鄰近同由市建局收購的福澤街項目，由其士集團（0025）於2017年以6.8億元投得，每呎樓面地價約1.1萬元。