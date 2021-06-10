市建局土瓜灣庇利街 / 榮光街明招意向　涉70萬呎估值逾百億

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-10 19:34

市建局公布，將於明日（11日）就土瓜灣庇利街 / 榮光街發展項目，邀請有興趣參與的發展商提交合作發展意向書，並將於本月25日截收意向書。該項目落成後可建樓面高達71.74萬平方呎，料為2014年觀塘市中心重建計劃後的最大市建局項目。

有市場人士預計，該項目連同分紅比例計，每呎樓面地價最高達1.5萬元，即地皮估值最高達107億元。

2014年後最大型市建局項目

上述土瓜灣項目於2016年3 月展開，地盤面積79,718平方呎。項目完成後預計可提供上限約為717,463平方呎的總樓面面積。是次項目規模龐大屬近年罕見，亦為2014年觀塘市中心重建計劃後，最具規模的項目。該觀塘項目即為現時的凱滙1期及2期，提供近150萬平方呎。

該局又指出，成功取得本項目的發展商，須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展項目總體設計上的要求，與毗鄰的重建項目產生協同效應，以達致整個小區的重整及規劃更完整及一體化，促進該小區的連接性和步行環境，並以更豐富的「地方營造」及智慧元素，提升該區的宜居性。

張翹楚料樓面地價1.3萬至1.5萬

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指出，上述項目為近年規模較大的市建局項目，區內部分二手屋苑的成交呎價約1.8萬至2.2萬元，估計連同分紅因素計算，該項目的每呎樓面地價約1.3萬至1.5萬元。以此計算，地皮估值高達約93億至107億元。