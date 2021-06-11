維港滙III細單位新增建築期付款計劃　首期降至5%

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-11 16:31

由信置（0083）、會德豐地產及嘉華國際（0173）牽頭的西南九龍維港滙III，新增全新建築期付款計劃。會德豐地產常務董事黃光耀表示，該付款計劃適用於項目開放式戶至兩房戶，買家只需要支付樓價5%，餘下的95%樓價則於入伙時才繳付，即屆時買家承做高成數按揭。

信和置業集團聯席董事田兆源表示，維港滙已推出的第1期及第3期，項目累售近300伙，套現近42億元。

至於未來新盤部署，會德豐地產黃光耀指，今年第三季將推出茶果嶺KOKO HILLS第2期，和啟德沐泰街10號第1期，兩盤分別涉82與492伙。而信和田兆源則表示，集團位於中環卑利街及黃竹坑站2期，預計在下半年推出，兩樓盤分別提供121及600伙。

左起中原劉瑛琳、信和置業田兆源、會德豐地產黃光耀、中原陳永傑。

中原料本月新盤交投量2500宗

此外，中原地產九龍區劉瑛琳表示，即日起至6月25日，經該行買入維港滙三房或四房戶的首5名買家，可獲贈五星級臨海酒店住宿禮劵，每份價值4,000元，名額5名，總值2萬元。

對於新盤市場走勢，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新界大型新盤帶動市況，其他新盤貨尾亦錄得理想銷情，本月一手成交暫錄逾500宗，料本月新盤成交量可達2,500宗。