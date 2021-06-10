何文田VAU Residence首批50伙　入場499.8萬起　推2.8萬疫苗回贈

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-06-10 14:37

萬科香港位於何文田自由道11號的VAU Residence，今日（10日）公布首張價單，首批涉及50伙，提供開放式、一房及兩房戶型，折實最平售價由499.8萬元起，屬開放式戶型。而整批單位折實平均呎價24,519元。

參考價單，50伙單位面積介209至388平方呎，以最高折扣16%計，折實售價由499.8萬至917.4萬元，折實呎價由23,175元至26,408元。當中，開放式戶佔17伙；一房戶佔27伙；兩房戶佔6伙。發展商又提供疫苗優惠現金回贈，買家於今年8月31日前打齊兩針疫苗，可享2.8萬元的回贈。

萬科香港執行董事周銘禧表示，首張價單開價屬「何文田起動價」，希望市民於周末長假期參觀示範單位。他指最快明日開始收票，視乎周末收票情況，最快下周作首輪推售。

一房折實最平由624.9萬起

是次售價最平一伙為5樓D單位，面積209平方呎，開放式間隔，折實售價499.8萬元，折實呎價23,914元。一房最平為5樓C室，面積264平方呎，折實售價624.9萬元，折實呎價23,670元。兩房最平為5樓H室，面388平方呎，折實售價899.2萬元，折實呎價23,175元

【示範單位直撃】