何文田VAU Residence首輪沽出54伙　發展商加價加推17伙

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-06-20 12:31

萬科何文田自由道新盤VAU Residence於今日（19日）開售首輪55伙，折實售價由449.8萬至946.2萬元，折實呎價2.3萬元起。首輪收逾530個認購登記。項目早上10時半於長沙灣福榮街201號The Campton商場進行揀樓程序，買家及代理有數十人在等候。

【18:00】 售出54伙套逾3.7億

截至晚上6時，項目售出54伙，佔可供銷售單位逾98%，總成交金額逾3.7億元。

萬科香港執行董事周銘禧表示，項目銷售成績理想，即日加推價單第3號，同時上載銷售安排第2號。新一張價單涉及17伙中高層單位，戶型包括開放式至兩房，面積209至388平方呎，折實售價介乎560.5萬至999.9萬元，折實呎價介乎25,088元至28,436元。

17伙的整批折實平均呎價26,526元，較首批單位折實平均呎價24,519元，高出8%。發展商則指，撇除樓層景觀因素，實際輕微加價2%，該批單位將於6月23日（周三）推售。

【15:00】已售53伙

截止下午3時，已售出53伙，佔可供銷售單位逾96%，總成交金額逾3.6億元。

周銘禧表示，正計劃短期內加推，目標下周內發售。

【13:00】傳沽逾50伙

市場消息指，截至下午1時半，暫沽逾50伙。

【12:00】陳永傑料可一Q清枱

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，VAU Residence今天首輪開售首批55個單位，本公司買家出席率約八成，年輕客一半，客源遍佈港九新界，以九龍客為主。

他又指，疫情好轉，而此項目首批全數單位可承造高成數按揭，加上開價比同區新晉屋苑低約5%至10%，料可一Q清枱。