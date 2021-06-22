「低調殻王」高振順2940萬掃山頂Mount Nicholson三車位

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-22 12:52

山頂聶歌信山道超級豪宅Mount Nicholson月前拆售車位，獲富豪業主大手掃貨。據土地註冊處資料，屋苑三個相連車位，於5月底以合共2,940萬元沽出，每個車位成交價平均為980萬元，新買家為人稱「低調殻王」的高振順（KO CHUN SHUN JOHNSON）。

翻查資料，高振順在2016年11月以6.52億元購入Mount Nicholson第二期11樓A及B室。該兩伙實用面積共8,855平方呎，成交呎價約73,631元。

高振順為香港商人，有「低調殻王」之稱，現擔任先豐服務集團（0500）的副主席兼執行董事，他也是BC科技集團（0863）的執行董事，BC科技去年底獲批本港首張虛擬資產交易平台牌照。高振順曾持有瑞東集團，不過2015年獲阿里巴巴主席馬雲有份的雲鋒基金入主，集團其後也改名為雲鋒金融（0376）。

累售21個車位 平均每個近千萬

綜合過去成交資料，Mount Nicholson已累積售出21個車位，總成交金額約2.08億元，即平均每個車位近1,000萬元。當中有一個車位由多名發展商管理層購入，成交價1,066.6萬元，料屬內部轉讓。