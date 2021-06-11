四千萬掃Mount Nicholson四車位　大鴻輝梁紹鴻：絕無投資價值

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-11 19:35

山頂聶歌信山道Mount Nicholson再錄4宗車位成交，新買家為大鴻輝興業創辦人兼主席梁紹鴻及相關人士，斥資共3,932萬元購入該批車位，平均每個成交價983萬元。梁紹鴻回覆表示，該批車位將會作自用，又強調天價車位並沒有投資價值，幾乎計唔到回報。

據土地註冊處資料，該批車位為相連車位，成交價均為983萬元，其中一個車位買家為梁紹鴻（LEONG SIU HUNG EDWIN），另外三個車位則為曹文晶（CHOU MAN CHENG）。梁紹鴻為大鴻輝集團創辦人兼主席梁紹鴻，而曹文晶則為梁氏的妻子。

梁紹鴻：冇辦法唔買車位

對於以高價買入車位，梁紹鴻回覆表示，「Mount Nicholson周邊幾乎冇公共交通，你住依度，冇辦法唔買車位」，又指車位只會作自用，不考慮轉售。他又透露，是次車位採用招標形式出售，底價至少880萬元，需要與其他同屋苑其他住戶一起競投。

他又認為，這類車位成交價不反映整個車位市場，又直言「依啲車位冇投資價值，依家發展商每個車位月租只係6,000元，你用最貴果個車位近1,200萬元去計數，根本計唔掂回報」。

天價車位月租僅6000元 計唔掂回報

記者以目前屋苑最貴的車位成交價1,188.8萬元為例，若以車位月租6,000元計算，即一年租金約7.2萬元，即租金回報僅0.6厘。而1,188.8萬元亦相等於能夠承租約165年，相信此金額足夠讓三代租用同屋苑車位。

大鴻輝興業主席梁紹鴻為少數享有「舖王」之稱的投資者，多年來熱心公益。（香港理工大學圖片）

重申天價車位對大市沒有指標

事實上，大鴻輝興業主席梁紹鴻亦曾以天價買入車位。在2015年，梁氏為求統一觀塘道398至402號嘉域大廈業權，以1,300萬元買入該廈地下L9號車位，成為全球最貴車位。問及當年買車位一事，梁紹鴻表示，每個情況都有獨特性，當時為收購而高價買車位，今日則因屋苑的獨特性而高價買車位。但重申這些成交對大市沒有指標，亦沒有投資價值。

翻查資料，梁紹鴻為香港數一數二的富豪之一，亦為少數享有「舖王」之稱的投資者，梁紹鴻自2013年起躋身《福布斯》香港富豪榜，其身家由最初的20億美元，上升至2020年底的45億美元，折合約350億港元，為全港19位。