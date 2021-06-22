屋宇署：元朗米埔地皮准建71幢洋房　每幢面積近2000呎

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-22 17:00

據屋宇署最新資料，元朗米埔一幅地皮，獲批興建71幢建於一層地庫之上的兩層高洋房，另設一幢兩層高的會所等，可提供住宅總樓面約138,980平方呎，即每幢洋房面積約1,957平方呎。

此外，港島豪宅也有項月獲批圖則，為去年10月份由雅居樂透過強拍，以底價4.5億投得的鰂魚涌柏架山道2至8號，獲批建一幢14層高的住宅，涉及樓面27,716平方呎。至於羅便臣道62E號，亦獲批建一幢樓高24層的單幢盤，設3層高基座，住宅樓面涉約33,725平方呎，商業部分佔1,518平方呎。

雅居樂集團去年10月透過強制拍賣，以底價4.52億元投得鰂魚涌柏架山道2至8號，統一全部業權。

而宏安地產（1243）持有的大角咀洋松街50至62號及菩提街6至8號項目，准建一幢建於三層基座商場之上的單幢商住大廈，樓高21層，住宅樓面佔51,290平方呎，商業部分佔10,258平方呎。

4月份共批16份建築圖則

4月份屋宇署共批出16份建築圖則，其中港島4份、九龍5份及新界7份。上述批出的圖則包括7項住宅及商住發展、兩項工廠及工業發展，以及7項社區服務發展。