房協3項目獲批建築圖則　涉逾200萬呎住宅樓面　

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-26 18:19

屋宇署2月共批出15份建築圖則，包括由中國海外發展（0688）、恒地（0012）、九倉（0004）及嘉華國際（0173）發展的啟德第4A區2號項目，將建四幢27層至29層高的商住大樓，須包括政府、機構或社區設施，以及一幢6層高的住客設施，住宅部分佔約107.08萬平方呎，非住宅部分佔13.19萬平方呎。

翻查資料，上述地皮為舊機場跑道區規模最大的一幅，屬臨海住宅地皮，佔地19.76萬平方呎，在2019年11月以逾159.5億元批出予上述財團，每呎樓面地價13,238元。

啟德跑道區。

房協3項目獲批 涉及11幢住宅大樓

此外，由房協負責發展的啟德第1E區1號地皮，獲批建五幢27層至28層高、建於5至6層基座之上的商住大廈，住宅樓面佔約109.41萬平方呎，非住宅樓面佔約40.11萬平方呎。

同由房協負責的觀塘安達臣道R2-2區地盤，則獲批建三幢16層高及兩幢22層高的住宅大樓，合共五幢，提供74.15萬平方呎，同時設有10,010平方呎的非住宅樓面，包括一幢兩層高的幼稚園。

至於房協旗下洪水橋新發展區1B期，獲批建一幢32層高的商住大廈，住宅涉16.65萬平方呎，非住宅佔1.23萬平方呎。