城規申請｜流浮山55萬呎綠化地申建4829伙　等同嘉湖山莊三成單位

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-25 13:45

發展商積極拓展新界區綠化用地。有財團就流浮山一幅佔地逾55萬平方呎的綠化用地，向城規會申請興建住宅項目，涉及4,829伙。單位數目相等天水圍藍籌屋苑嘉湖山莊的三分之一。

住宅樓面220萬呎 容納約1.35萬人

上述地皮為元朗流浮山丈量約份第129約多個地段及毗連政府土地，地盤面積約555,863平方呎，鄰近天水圍天澤邨、天恒邨，地皮現為「綠化地帶」及「休憩用地(1)」用途。申請人計劃以地積比率4.2倍發展11幢樓高5至31層的住宅大廈，涉及樓面約220.73萬平方呎。項目提供4,829伙，預計可容納約13,521人。

另將建一幢非住宅物業及兩幢28層高的綜合用途物業，非住宅部分涉及樓面約86,114平方呎。項目將提供914個車位，當中私家車位佔703個。

申請人指出，政府於2014年開展了兩個階段的「綠化地帶」檢討，證明已平整的、荒廢或沒有植被的「綠化地帶」以及位於市區和新發展區邊緣、緩衝和保育價值較低的「綠化地帶」，的確有潛力可供進一步的房屋發展。

申請人又指，於2019年完成的《新界棕地使用及作業現況研究》，探討將合適的棕土用地改作房屋用途。經過政府兩輪的篩選，棕地研究所涵蓋的棕地群中，一共有12幅棕地包括劃作「綠化地帶」及「休憩用地」地帶的土地，基於其鄰近現有新市鎮、現有的交通連接以及可觀的面積，而被視爲適合作高密度房屋發展。