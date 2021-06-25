市建局土瓜灣庇利街項目　收36份意向書　鷹君、南豐參與

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-25 17:01

市建局公布，今（25日）截收意向書的土瓜灣庇利街 / 榮光街發展項目，共接獲36份意向書。今日前往現場遞交意向書的財團包括鷹君（0041）、中國海外（0688） 、招商局置地（0978）、英皇國際（0163）、佳兆業集團（1638）、遠東發展（0035）、旭輝集團（0884）、華懋、南豐及爪哇（0251）等。

英皇國際物業經理蔡宏基表示，該地皮為市區罕有大規模的項目，若中標會發展中小型住宅項目。佳兆業集團傳媒及投資者關係部總經理助理杜晴表示，該地皮鄰近鐵路站，認為具一定發展潛力。

有測量師預計，連同分紅因素計算，該項目的每呎樓面地價約1.1萬至1.5萬元。以此計算，地皮估值高達約79億至108億元。

上述土瓜灣項目於2016年3 月展開，地盤面積79,718平方呎。項目完成後預計可提供上限約為717,463平方呎的總樓面面積。是次項目規模龐大屬近年罕見，亦為2014年觀塘市中心重建計劃後，最具規模的項目。該觀塘項目即為現時的凱滙1期及2期，提供近150萬平方呎。

該局又指出，成功取得本項目的發展商，須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展項目總體設計上的要求，與毗鄰的重建項目產生協同效應，以達致整個小區的重整及規劃更完整及一體化，促進該小區的連接性和步行環境，並以更豐富的「地方營造」及智慧元素，提升該區的宜居性。