上環42 TUNG ST.首推8伙　折實均價3.6萬　兩房售1924萬起

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-28 17:29

由太古前「大班」簡基富主理的The Development Studio（TDS），旗下上環單幢新盤42 TUNG ST.，今日（28日）公布首張價單，提供8伙，折實售價由1,924萬元起，整批單位折實平均呎價35,968元。另外，又推出5伙特色戶，定於8月1日至9月30日招標。

據價單資料，首批8伙，一律為實用面積585平方呎的標準兩房單位，價單售價介乎2,137.8萬至2,527.8萬元，呎價約36,544至43,210元，扣除最高10%的樓價優惠後，折實售價1,924萬至2,275萬元，呎價32,889 至38,889元。入場單位為6樓單位，折實售1,924萬元，呎價32,889元。

另外，項目又推出5伙特色戶，擬招標發售，其中一伙位於5樓，實用面積585平方呎，設有346平方呎平台。其餘4伙則分布16樓至19樓的複式戶，每伙面積均為1,157平方呎。

據中原地產資料，同區或附近對上一個開價的住宅新盤，為富豪酒店集團〈0078〉發展的西營盤單幢盤尚瓏，今年3月份公布首批50伙，整批折實均價為30,299元。而再對上一個則為萬科（香港）旗下西營盤15 Western Street，去年1月開價，首批50伙折實平均呎價27,919元。即42 TUNG ST.較上述兩盤貴約18.7%及28.8%。

至於已入伙兩年半的MY CENTRAL，近月二手平均實用呎價約3.3萬元。42 TUNG ST.較之高出約8%。