21 BORRETT ROAD逾3.7億天池屋現摸貨？　內地豪客邱明靜再入市

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-28 14:28

有內地豪客頻頻入市港島豪宅單位。據土地註冊處資料，半山波老道21 BORRETT ROAD第1期23樓6號室，於今年3月份以逾3.77億元易手，惟事隔不足三個月再次轉售（SUB-SALE），新買家為過去多次投資豪宅的邱姓內地豪客。

資料顯示，上述單位在3月22日售出，成交價逾3.77億元，登記買家為YAN HONGYAN，以首置名義入市，繳稅逾1,603.82萬元，佔樓價4.25%。惟不足三個月、在6月3日該單位以相同價格轉售，新買家為邱明靜（QIU MINGJING）。

↓21 BORRETT ROAD第1期23樓6室平面圖↓

有機會屬業主內部轉讓

市場人士估計，上述單位再次轉售，有機會屬業主內部轉讓。不過，假如新買家與原業主並無親屬關係，原業主有機會因持貨不足六個月而需支付樓價20%、即7,547.4萬元的額外印花稅（SSD）。而新買家亦估計需支付15%稅項。

上述單位屬頂層單位，實用面積2,995平方呎，屬五房間隔，設有536平方呎前庭、2,069平方呎天台，並設有私人泳池，成交呎價12.6萬元。

21 BORRETT ROAD天池屋逾3.77億獲首置客購入 呎價12.6萬

頻頻入市豪宅 連掃9伙晉環

翻查資料，邱明靜身份甚神秘，不過其名字近年頻頻出現在本港超級豪宅市場。如去年中以5.33億元購入山頂聶歌信山道Mount Nicholson D座中層戶，呎價11.6萬元，據知是以個人名義「Full Pay」入市。而近月再以1,011萬元購入同屋苑一個車位。

此外，邱明靜早前又斥資約2.4億元連環買入黃竹坑港島南岸一期晉環合共9個單位，支付高達3,616萬元的辣招稅款。連同上述21 BORRETT ROAD及Mount Nicholson單位，約一年已豪花逾11億元掃磚頭。