6月新盤撻訂宗數大減五成　屯門OMA OMA獨佔10宗　新盤票王有份

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-06-29 08:30

新盤熱賣，6月迄今一手成交宗數逾1,600宗，料為今年單月次高，僅次於5月的約2,150宗，然而撻訂宗數不升反跌。據本報統計，截至6月28日止一手市場暫錄約24宗撻訂，較5月份約50宗，減少52%，為近三個月以來首次少於40宗水平。至於殺訂金額涉逾2,209萬元，亦較5月的逾6,230萬元減少約64%。

OMA OMA成撻訂大戶 料殺訂逾896萬

據成交紀錄冊顯示，6月撻大訂個案有16宗，佔撻訂總數比例約66%；而簽訂臨約後取消交易的個案則有8宗。相較5月份錄得33宗撻大訂，佔比為65%，比例相若。其中，永泰地產（0369）屯門OMA OMA單日錄得10宗撻大訂，料發展商合共殺訂約896.88萬元。另外，啟德嘉峯匯及北角海璇，亦分別錄3宗及兩宗撻大訂。

其中，嘉峯匯Urban Villa 2座1樓G室，實用面積724平方呎，三房連物房間隔，去年11月1日以1,665.9萬元成交。買家用180天現金優惠付款計劃，料未有在限期內付款，本月2日撻訂，料遭發展商沒收10%訂金，即涉約166.59萬元，暫為本月單一殺訂金最多的個案。

新盤票王柏傲莊 III 錄6宗撻訂 細戶佔多

至於6月簽訂臨約後取消交易的個案錄約8宗，月初首度開售的大圍站柏傲莊 III 佔6伙，其餘兩伙分別來自日出康城SEA TO SKY及屯門御海灣 II。

新盤票王柏傲莊 III 至今三度開售，幾乎全部即日沽清，共售出877伙，發展商新世界（0017）合共套現逾125億元。項目至今累錄6宗「撻細訂」個案，佔成交量不足1%，涉及單位全部位於第8座，殺訂金額由39.5萬至98.1萬元，合共涉及訂金321.83萬元。

其中，一房單位佔最多，共4伙。市場消息指，撻訂買家大部分來自A組大手客，至少購入兩伙，遂「要大唔要細」。

據發展商公布之銷售安排，以價單形式出售之單位，是由A組大手買家開始依次揀樓，按照規定，A組買家必需於銷售當日，最少購買兩伙單位，其中一個必需為四房或三房大單位，不排除部分買家為增加選購心儀單位之機率，而入票A組，再「買二撻一」。