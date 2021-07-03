實力買家持多層樓收租　僅借一成按揭　斥1500萬購維港1號三房

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-07-04 12:27

中國海外（0688）位於啟德跑道區的新盤維港1號，今日（3日）進行首輪銷售，涉及400伙，折實入場價由656.3萬起。其中，實力買家鄧先生於售樓處接受訪問指，是次買入維港1號一個價值逾1,500萬元的三房單位，打算用作自住，會借約一成按揭，即大約200多萬元。

手持紅磡區兩三層樓收租

鄧先生認為，位於啟德跑道區的維港1號屬臨海地段，景觀吸引，但交通配套較差，看好該區未來發展，但料要至少五至六年時間。另外，鄧先生又透露，現居於紅磡，本身在紅磡區有兩、三層樓收租，但並沒有打算出售。

，現居於紅磡的鄧先生，斥1500萬購維港1號三房戶。（黃祐樺攝）

首批定價較同區新盤低水

維港1號為啟德跑道區首個新盤，全盤1,059伙，最細一房單位實用面積329平方呎起。首張價單涉及212伙，折實最平售價由656.3萬元起。整批單位折實平均呎價22,977元，較同區另一新盤THE HENLEY I 首批低13%，甚至比同區部分二手呎價還低。及後，發展商兩度加價加推。

今日開售的400伙，涵蓋一房至三房戶型，折實價由656.3萬元至2,108萬元。市場消息指，項目累收逾7,500票，超額認購17.75倍。

【兩房連裝修＋交樓標準示範單位】

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【三房連裝修示範單位】