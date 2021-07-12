維港滙 II 上載樓書　兩房或以上佔八成　面積最大3029呎

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-07-12 13:32

會德豐地產、信和置業（0083）、嘉華國際、世茂房地產及爪哇合作發展的西南九龍維港滙 II 今日（12日）凌晨突撃上載樓書，合共提供564伙，實用面積介乎256至3,029平方呎，標準戶提供開放式至四房戶型，另設一伙五房複式戶，以及其他連平台、天台特色戶，預計關鍵日期為2023年5月31日。

開放式僅26伙 由256呎起

維港滙 II 由5座大廈組成，面積最大的單位屬於第1座27至28樓A室複式戶，實用面積3,029平方呎，屬五房間隔，連私人泳池、按摩池及天台，內設私人升降機；今期最細單位位於3B座2樓G室，僅256平方呎，開放式間隔，另連58平方呎平台。

維港滙II上載樓書，共5座提供546伙。

維港滙 II 提供多種戶型，當中，兩房以上單位共460伙，佔全盤逾80%；至於開放式單位僅有26伙，全部靠近荔盈街第3B座，預計主景觀為街景及內園景。今期第一座最靠近維港景觀，一律為四房或以上戶型，設有私人升降機大堂。

主人房圓角設計 戶外平台形態萬千

參考樓書平面圖，項目第1座A單位，主人套房其中一角落設計成「圓角」。至於其他單位的內櫳開則尚算方正，「圓角」設計主要出現在於戶外露台。此外，維港滙 II 之戶外平台亦有不少流線形設計，集中於平台特色戶連接之大平台。

第1座A單位的主人套房呈「圓角」設計（樓書平面圖）

【即睇戶外平台奇則】

分層開則特別 平台特色戶影響較大

參考樓書平面圖，維港滙 II 的樓層開則，有別於一般住宅，各座樓層呈現不規則狀。由於今個期數位處於維港滙 I 及維港滙 III 中間，估計發展商是為遷就更多單位可望到維港海景，而致個別單位略為歪斜。

第3座G單位略呈歪斜，今期最細單位亦正正位於3B座2樓G室，僅256平方呎，開放式間隔。其他樓層的3座G室則為278平方呎。

【分層標準戶平面圖】