現樓直擊｜恆大·珺瓏灣會所首曝光　特設星空泳池、VR遊戲室

撰文： 吳穎霖 最後更新日期： 2021-07-13 08:30

內房恒大（3333）旗下屯門掃管笏恆大·珺瓏灣第1期，近日開始交樓，發展商開放示範單位及會所予傳媒參觀。其中，住客會所名為「珺悅薈Emerald Club首次曝光，佔地近3萬平方呎，設備包括「星空」室內恒溫泳池、VR健身器等。

恆大·珺瓏灣的住客會所設於2座與2A座的地下、1樓及地庫，樓高兩層，面積近3萬平方呎。設備包括以燈光效果打造成「星空」效果的室内恒溫泳池，游泳同時置身在星河之中，另有按摩池及50米室外泳池。

而面向室外流水庭園的大型健身房，內設VR健身器-ICAROS PRO，互動式健身PRAMA GYM等，會所同時提供瑜珈室、音樂創作室、兒童樂園、桌球室、VR遊戲室、宴會廳等。

【恆大·珺瓏灣會所一覽】

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此外，發展商又開放一伙現樓示範單位，為第1期2A座21樓A室，實用面積790平方呎，連露台及工作平台，屬三房一套連儲物室間隔，面向南方，外望黃金海岸及遊艇會一帶開揚景致。

恆大·珺瓏灣分兩期發展，其中第1期共提供754伙，第2期則提供1,228伙，合供提供1,982伙，戶型由開放式至三房不等，另設有22幢獨立洋房。項目兩期至今累沽逾1,705伙。

【恒大·珺瓏灣三房單位直擊】