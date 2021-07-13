九倉高層凌緣庭3050萬沽擎天半島　「先買後賣」料獲退稅460萬

前國際華裔小姐冠軍、現任九龍倉集團（0004）非執行董事的凌緣庭，3月份斥資4,280萬元購入九龍站擎天半島中層戶，並繳付高達樓價15%的辣招稅。事隔三個月，再以3,050萬元沽出另一伙同屋苑單位，一年內「先買後賣」，預計可獲退稅約460萬元。

據土地註冊處資料，上述新沽出的擎天半島2座中層E室，上月22日以3,050萬元賣出。單位原業主為凌緣庭（LENG YEN THEAN），與九龍倉集團非執行董事同名，料為同一人，她在2011年6月以1,988萬元入市，是次易手帳面賺1,062萬元，升值約53%。單位實用面積1,056平方呎，採三房連儲物房間隔，是次成交呎價約28,883元。

凌緣庭料獲退稅460萬

參考凌緣庭在今年3月底，才以4,280萬元購入擎天半島1座中層單位，實用面積1,347平方呎，三房連儲物室，成交呎價31,774元。當時凌氏需要支付樓價15%的辣招稅，涉約642萬元。不過，凌緣庭最新沽出以個人名義持有的同屋苑單位，一年內成功換樓，估計她可獲退稅，料涉約460萬元。

凌緣庭現任九龍倉集團非執行董事。翻查資料，她在1991年取得第三屆國際華裔小姐冠軍，獲獎後她選擇在房地產行業發展，2001年加入富商劉鑾雄「大劉」旗下華人置業，任職董事助理，成為「大劉」愛將，及後加入九倉任職至今。