上半年港島逾億元豪宅交投創新高　美聯：五成買家為「新香港人」

撰文： 吳穎霖 最後更新日期： 2021-07-07 18:01

美聯物業指，今年上半年港島區（包括愉景灣）錄得51宗逾5,000萬元的一手私樓註冊，較去年下半年升約1.55倍，為2018年下半年後的新高；至於二手方面，逾5,000萬元註冊錄141宗，創歷史新高。

至於港島逾億元一手私樓註冊量亦錄明顯增幅，上半年錄約30宗，較去年下半年大升逾倍，為自2017年下半年後新高，超越去年全年約26宗水平。若單計山頂南區，美聯物業高級區域營業董事方富義指，上半年錄約106宗買賣，較去年下半年大幅升近四成，並創下2019年上半年後新高。

他續指，現時逾億元的一手豪宅買家以「新香港人」為主，約佔四至五成，主要以首次置業形式入市。他相信，未來通關後「北水」流入，能帶動本地豪宅市場發展。

李頌賢（中間）料下半年山頂南區的豪宅樓價，有望錄得逾一成增幅。旁為方富義（左）。

美聯物業港島區董事李頌賢表示，洋房供應相當有限，截至2020年底，港島區洋房總存量錄2,636伙，比起十年前增加約8.3%，惟升幅相比同期九龍區（升約14.8%）及新界區（升約11.5%）明顯為低。

他續指，市場憧憬中港兩地逐步通關，消息一旦落實，向來受「北水」歡迎的豪宅物業可望看高一線，下半年山頂南區的豪宅樓價有望錄得逾一成增幅。另外，他又提到，港島區年內最值得留意會是黃竹坑站的港島南岸項目。

目前港島南岸已推售項目只有第一期晉環，年內第二及第二期也有望登場。