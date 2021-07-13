第一太平戴維斯：結束18個月跌勢　商舖租金次季回升

第一太平戴維斯發佈「2021年第二季零售租賃報告」指出，經歷過去18個月的跌浪，街舖及主要購物中心的租金雙雙回穩，在第二季分別錄得0.3%及1.2%的按季升幅。

受強勁的本地需求帶動，第二季新界區商場按季錄得3.7%的租金升幅；九龍區商場同期則錄0.4%升幅；港島區商場繼續下挫，租金跌0.6%。但若與2018年第二季的高位比較，上述三區商場的租金平均累跌約45%。

四大區街舖租金累挫75%

至於街舖方面，中環區主要街道舖位租金按季上升1.2%，其餘銅鑼灣、尖沙咀及旺角則按季持平。四大核心購物區目前租金水平，已較2013年第一季高位累挫約75%。

該行預料，踏入下半年，出入境限制措施仍然持續，但政府推出消費券計劃，料本地消費將繼續成為零售需求的主力。第一太平戴維斯香港董事總經理及租賃部主管黎達志指，目前零售商及業主對於租金的預期仍存在差距，隨著市場租金已下調，加上零售銷售復甦，短期而言商舖的租金銷售比例將會改善。

羅素街近月接連錄得新租務成交個案。（蔡偉南攝）

期間限定店、短租個案趨普及

至於該行亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民表示，零售銷售數字有所改善，加上失業率下降，有助舖租回穩。另一方面，業主正採用期間限定店及短期租約來填補空置空間，直至遊客需求回升。

事實上，期間限定店及短期租約在各行各業間愈趨普及，第二季開業的例子包括IKEA宜家家居在銅鑼灣利園山道寶榮大樓開設的期間限定店，以及Mother of Pearl在奕居開設的期間限定珍珠奶茶店。