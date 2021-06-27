屯馬線｜九龍城、土瓜灣舖租不升反跌　代理：區內消費力外流

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-27 18:13

屯馬線今日（27日）全線通車，過去一直沒有鐵路運輸網絡的土瓜灣及九龍城區，早些年受鐵路的概念及消息帶動，租金早已翻倍。反而近月正式通車前夕，區內舖位租金再無明顯增幅，部分食肆續租的租金更下挫一成。

有代理指，鐵路通車的刺激作用純粹是一般大眾的憧憬。實際上，通車令區內居民及消費力更容易「走出去」，外流至其他區消費。反而區內的商戶生意、舖位租務及至租金長遠未必一定受帶動。

土瓜灣、九龍城食肆舖租齊跌一成

翻查近月土瓜灣及九龍城區的舖位租務，其中，土瓜灣道307號潮樓地下C及D號舖，面積約2,663平方呎，現由兩間食肆承租，月租約13.8萬元，租約期至今年10月。不過該租戶4月份已提前續租至2025年10月，為期四年，租金水平「不升反跌」，回落至12.42萬元，即跌租約10%。

此外，九龍城衙前塱道19至21號地下A號舖，面積約1,000平方呎，由西餐廳以每月約6.5萬元租用，租約期至今年8月底。不過該餐廳將不再續租，舖位由新租戶承接，簽下三年租約，租金水平卻降至5.8萬元，租金跌幅約10.77%。

代理：如西港島線開通 西環生意未受真正帶動

對於通車時期，區內部分舖位租金反而回落，美聯旺舖營業董事何漢明指，鐵路通車的刺激作用純粹只是一般大眾的憧憬，實際上並非一定能帶動區內商戶生意、舖位租務及至租金水平。

他舉例說，過去也有同類情況，如2014年至2015年西港島線開通，也僅是通車前「炒概念」，通車後，西環一帶的商戶生意未有受到真正的帶動，鐵路開通純粹令交通更便利，讓區內居民更易流出區外，而未必再留在當區消費。他續指，土瓜灣及九龍城兩區本身屬舊區，區內較多基層或長者，長遠而言，不見得外區年輕人會經常前往該兩區消費。

事實上，過去五、六年來，在炒鐵路概念下，九龍城一帶不少舖位已被多次加租，租金已累積升至一定高位，個別舖位的租戶數年間不斷更替。惟直至正式通車前夕，適逢疫情因素，區內租金暫未見太大升值空間。

前凱施餅店舖位租金升不足僅5%

即使有升幅亦屬輕微，如土瓜灣道299號地舖，面積約1,000平方呎，原由展興扒王餐廳租用，月租約8.5萬元，去年底已經續租，租金升至9萬元，升幅約5.88%；又如九龍城獅子石道44A至44B號興發樓地下C號舖，面積約390平方呎，早前由凱施餅店承租，每月租金7萬元，惟餅店今件1月份已遷出，改由凍肉店承租，租金升至7.3萬元，升幅4.29%。