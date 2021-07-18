新盤戰報｜屯門上嵐首日收近200票　OMA OMA複式大宅3302萬沽

建灝地產屯門新盤上嵐，部署本月開售，發展商日前推出首批50伙，折實均價18,388元，昨首日（17日）接受認購。建灝地產投資部經理鄭智荣表示，項目暫收近200個認購登記，超額接近三倍，不排除短期內加推單位。

上嵐上周四（15日）公布首批50伙定價，扣除最高16%折扣後，折實售價由450.18萬至538.07萬元，折實呎價16,988元至18,925元。

OMA OMA地下複式戶 呎售近兩萬

另外，同區的永泰地產（0369）掃管笏OMA OMA，昨招標形式售出一伙地下複式花園大宅。永泰地產執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，有關單位為第1A座地下A室，實用面積1,659平方呎，是項目面積最大的複式花園大宅，四房隻套房及工人套房間隔，連全屋傢俬及一個車位售出，成交價3,302萬元，呎價19,904元，成交價及呎價均創項目新高。買家為中港商人，居於區內多年，打算購入單位作自用。

鍾志霖續指，OMA OMA累售408伙，佔全盤466伙的88%，套現逾25億元，項目將屆現樓，並積極步署推售餘貨。

MALIBU全數1600伙售罄

至於日出康城再有新盤沽清，繼早前日出康城第SEA TO SKY全數售罄後，會德豐地產旗下日出康城第MALIBU全數1,600伙，推售至今逾三年，亦已告沽清。

MALIBU昨售出最後一伙，為1A座70樓B室，面積850平方呎，三房間隔，成交價1,639.2萬元，呎價19,285元。