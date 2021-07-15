屯門上嵐首批50伙　折實均價18388元　一房折實售450萬起

建灝地產位於屯門新盤上嵐，今日（15日）公布首張價單，首批涉50伙，整批折實均價18,388元。灝地產集團投資部經理鄭智荣指，首張價單全數50伙的折實售價均在538.07萬元或以下，形容為「CHILL凡心動價」，相信可以吸引同區分支家庭，最快下周內開售。

據資料，首批50伙，價單定價為535.94萬至640.57萬元，扣除最高16%折扣優後，折實偌價由450.18萬至538.07萬元。當中，入場單位為3樓B室，面積265平方呎，一房間隔，扣除最高16%折扣優後 ，折實售450,18萬元，折實呎價16,988元。發展商又指，就屯馬線通車，項目特設屯馬線通車照價減3%折扣。

【上嵐示範單位直擊】

上嵐當年每呎地價 較毗鄰御半山高兩倍

上嵐屬於單幢盤，位於屯門景秀里2號，樓層總數為17層，提供112伙，預計關鍵日期為2023年7月31日。上述首批單位50伙，市值約3億元。

上嵐位處地皮，可建樓面只有3.7萬平方呎，屬「蚊型地」，在2019年8月由建灝地產以2.44億元投得，每呎樓面地價6,499元，高於當時市場估值上限6,000元約8%，亦較鄰近御半山地皮貴近兩倍，御半山由新地（0016）在2014年底以10.5億元投得，每呎樓面地價2,209元。

參考同區新盤近期呎價，據中原地產資料，如御海灣一手呎價介乎19,000元至21,000元、御半山約17,000元至19,000元、帝御‧嵐天及帝御‧星濤介乎15,000元至21,000元、恆大.珺瓏灣15,000元至19,000元。

至於屯門部份新晉屋苑，近期二手呎價，瓏門約19,262元、城‧點20,560元、珀御約16,880元、The Parkville 約15,297元、菁雋19,850元。