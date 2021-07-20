單位直撃｜華懋大學閣突撃上載樓書　吳崇武：參考波老道豪宅定價

華懋西半山豪宅大學閣，於2019年落成，一直以現樓形式公開進行招租，未曾出售任何單位。發展商華懋今日（20日）突然上載樓書。華懋集團銷售部總監吳崇武回應本報查詢時指，集團傾向只將大學閣第1座單位作銷售，並保留第2座、第3座單位作出租用途。

是次有意推售的大學閣第1座，提供25伙，實用面積由1,584至3,147平方呎，提供三房至四房戶型。項目一梯兩伙設計，全部單位設有私人升降機大堂。至於16樓單位為連天台特色戶，天台設私人游泳池。

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吳崇武：預計８月中推出 參考波老道豪宅價

吳崇武表示，集團向來有意把項目第1座出售，第1座所有單位均未從出租。他指，待示範單位準備就緒，將以招標形式推出單位，預計最快8月中推售，意向價將參考區內豪宅成交價，包括長實（1113）半山波老道項目。

大學閣坐於旭龢道42號，由三座14層高的住宅大樓組成，面積1,584至3,237平方呎，最細單位分布於各座的標準單位A、B室，面積同為1,584平方呎。面積最大單位位於第2座、第3座頂層特色戶，面積同為3,237平方呎。大學閣早於2019年以現樓形式公開進行招租，過去曾錄得大額租賃成交。

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【大學閣1座平面圖】