遠航集團家族成員購21 BORRETT ROAD兩伙　涉額3.8億

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-07-07 16:41

踏入下半年，長實（1113）半山新盤21 BORRETT ROAD再錄名人入市。據土地註冊處資料，21 BORRETT ROAD近日再沽出兩伙，分別為第1期12樓1室及同期16樓2室，買家均為「桂」姓人士。

21 BORRETT ROAD第1期12樓1室，實用面積2,945平方呎，連兩個車位，以2.2971億元沽出，呎價約7.8萬元。據土地註冊處資料，新買家為桂冠（KWAI KWUN），與布萊克萬礦業（0159）執行董事、遠航集團創辦人桂四海的兒子名字相同，料為同一人。

至於同期16樓2室，實用面積2,154平方呎，同日以1.55億元連兩個車位成交，呎價約7.2萬元，新買家為桂子（KWAI TSZ），與遠航集團董事同名，料同為桂四海的家族成員。

長實21 BORRETT ROAD已屆現樓。

據網頁資料，桂四海於1990年代創立遠航集團，經營及管理近300萬載重噸運力的現代化遠洋散貨船隊，航線分布全球。集團亦大規模投資建設、經營岸上相關產業，包括港口、碼頭、倉儲等。另集團業務亦有涉獵地產、礦業、金融、旅遊酒店等範疇。

至於布萊克萬礦業為一家國際礦業公司，專營涵蓋鐵礦、銅礦等業務，為不同地區提供礦產資源，在香港及澳大利亞上市。