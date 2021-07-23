古洞地皮截標　共收12份標書　大鴻輝、中資佳兆業競投

發展商看好古洞新發展區前景，吸引個別甚少競投大型住宅地皮的財團入標。地政總署公布，今日中午（23日） 截標的古洞第24區住宅用地，共接獲12份標書。據現場所見，除了一眾本地大型發展商遞交標書外，過去主力投資工商物業的大鴻輝集團也競投項目。

遞交標書的大型發展商包括長實（1113）、新地（0016）、會德豐地產、嘉華國際（0173）、信置（0083）、恒基（0012）、遠東發展（0035）及中資佳兆業（1638）。

華懋、希慎再度聯手入標

至於靠投資舖位起家的大鴻輝集團亦派員遞交標書，而華懋夥拍希慎（0014）繼合資投得銅鑼灣加路連山道商業地皮後，再次聯手入標。該地皮每呎樓地價介乎6,500至8,000元，估值約32億至39.4億元。

佳兆業資本市場部總經理助理杜晴表示，集團獨資競投地皮，看好新界北發展，認為位置有優勢，鄰近北環線古洞站，相信規劃中的北環線可帶動區內發展潛力。住宅單位戶型會按市場需求興建，又指是次出價合理。

嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇稱，集團以獨資形式入標，認為發展地皮鄰近未來古洞站，交通便利，預計會興建中小型單位。

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最高可建49.24萬呎

是次招標地皮位於古洞第 24 區（粉嶺上水市地段第278號）、屬粉嶺公路以北方向，鄰近石仔嶺花園。地皮面積82,065平方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，以地積比率約6倍計，最高可建總樓面面積約49.24萬平方呎，當中，私人住宅部份不得多於41.03萬平方呎。項目發展期於2027年9月30日截止。

地盤北面被劃作梯台式平台範圍，不得高於地面水平以上5米，層數不得高於一層，並須在地面指定位置，設通道以直接通往地盤北面擬議中的市鎮中心。此外，發展商亦須就發展項目提交污染評估、噪音影響、渠務影響以及污水收集系統影響的評估報告。