中原CCL最新報186.89點　按周跌0.52%　距離歷史高位1.88%

中原城市領先指數CCL最新報186.89點，按周跌0.52%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，隨著樓價迫近歷史高位，樓價於破頂前明顯由連升轉為反覆爭持。近3周，CCL在186點到188點之間窄幅爭持，現時CCL距離歷史高位190.48點相差1.88%。

四區指數走勢各自反覆 僅新界東錄得按周升幅

過去一周，四區指數只有新界東錄得升幅。新界東CCL_Mass報201.42點，按周升0.08%，連升2周共1.03%。而新界西指數上周急升後回軟，最新報171.69點，按周跌2.90%；港島CCL_Mass報193.88點，按周跌0.01%，連跌2周共1.66%；九龍CCL_Mass報183.94點，按周跌0.19%。四區指數與自己歷史高位相比，分別相差2.53%至3.54%。

中原指，今日（23日）新界古洞第24區的粉嶺上水市地段第278號地皮截標，對香港樓價的影響將會在2021年8月中旬公佈的CCL開始反映。