CCL報188.38點按周微升0.15%　上半年豪宅指數累升8%

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-07-02 16:43

中原城市領先指數CCL報188.38點，創97周（即2019年8月後）新高，按周升0.15%，距離歷史高位190.48點，相差1.1%。而上半年豪宅走勢較為理想，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2021年上半年計，CCL（大型單位）累升8.01%，而CCL（中小型單位）累升6.69%，豪宅指數升幅跑贏中小型單位，顯示上半年豪宅樓價向上發力追回落後。而CCL上半年累升6.90%、CCL_Mass累升6.53%。

新界西CCL_Mass上半年升近一成

四區方面，新界西CCL_Mass升幅顯著，上半年累升9.88%，跑贏新界東CCL_Mass累升6.31%、九龍CCL_Mass累升6.03%及港島CCL_Mass累升4.49%，帶領整體大市向上迫近歷史高位。

CCL四大整體指數齊升4周，是109周（即2019年5月）以來首現。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報191.01點，創100周（即2019年7月後）新高，按周升0.06%。CCL（中小型單位）報188.51點，創97周新高，按周升0.04%。

CCL（大型單位）報187.72點，創101周(即2019年7月後)新高，按周升0.73%。CCL、CCL Mass及CCL（中小型單位）同樣連升4周，分別升2.55%、2.11及2.34%， CCL（大型單位）連升4周共2.08%。 相信樓價升勢持續，CCL即將重返自己190.48點的歷史高位，現時相差1.10%。