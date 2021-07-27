英皇屯門畔海7幢洋房續招標　超豪示範屋今曝光

英皇國際（0163）旗下屯門大欖項目畔海，設有8座洋房，已屆現樓。發展商今（27日）開放其中一幢示範屋予傳媒參觀。

英皇（國際）執行董事張炳強表示，畔海早前推2號及3號洋房招標，其中3號洋房已售出，餘下洋房會按市場反應，再部署推出招標。他認為下半年樓市會穩中向好。張炳強又指，旗下壽臣山道西15號洋房新盤，已取得滿意紙，有望於今年第四季推出。

畔海的3號洋房，7月初以1.308億元售出，面積4,135平方呎，成交呎價約3.16萬元。

【直撃畔海超豪示範屋】

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發展商今日開放的現樓示範屋，為7號洋房，連裝修，實用面積3,348平方呎，四房三套間隔，另連64平方呎露台，附設天台、私人泳池、花園，另內置升降機及兩個停車位，住客可由車庫直達屋內，享極高私隱度。

畔海位於屯門大欖澄麗路9號，設有8座臨海洋房，實用面積由3,290至4,858平方呎，間隔由四房三套房至五房五套房不等，去年6月已屆現樓。