超級豪宅｜爪哇一周連沽3伙壽臣山道獨立屋　套現6.7億

港島南區超級豪宅壽臣山道東1號，一周內連錄3幢獨立屋成交，涉資共約6.7億元。最新錄得為屋苑的單號獨立屋，原由爪哇控股（0251）持有，現以約2.1億元成交。

翻查資料，新近易手的單號獨立屋，由爪哇控股持有，實用面積2,657平方呎，是次成交呎價約79,037元。美聯物業高級區域營業董事方富義表示，上述成交透過買賣股權形式成交。

爪哇四年前斥15億購入11幢

爪哇控股在2017年5月，以15.28億元買入壽臣山道東1號合共11幢獨立屋，即佔屋苑總伙數逾半，隨後斥資翻新該批獨立屋，泳池、會所、車房等設施，近年陸續推出拆售。

除上述單號屋成交，爪哇控股過去一周亦先後沽出屋苑兩幢雙號獨立屋，分別以2.6億及2億元售出，面積分別2,840及2,657平方呎，呎價分別為91,549元及75,273元，均透過買賣公司股權形式交易。爪哇一周內連沽3幢，套現6.7億元，相當於其四年前購入價的43%。

壽臣山道東1號合共有20幢獨立屋，由外資基金於1999年斥資約7.8億元向老牌家族購入，同年入伙。屋苑的獨立屋全部樓高3層，面積一律逾2,000多平方呎，全附花園及車位。影星關之琳亦曾持有此屋苑物業。