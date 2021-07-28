地監局：上半年接192宗投訴　按年增三成　網上違規廣告佔60宗

地產代理投訴數字大幅增加。地產代理監管局主席（地監局）廖玉玲今表示，該局2021年上半年共接獲192宗投訴個案，較去年同期的148宗，按年上升30%，當中涉及最多的投訴類別為「網上物業廣告」佔60宗，該局認為是與愈來愈多地產代理利用網上平台宣傳物業有關。

該192宗投訴個案中，最常見的投訴類別包括「發出違規廣告」、「不妥善地處理臨時買賣合約（或臨時租約）」，兩類投訴各佔69宗及31宗；而「提供不準確或具誤導性的物業資料」則有20宗。此外，有關「物業租金回報提供錯誤資訊」則涉及14宗。

有關「發出違規廣告」的投訴由去年同期的41宗增至69宗，增幅為68%。

廖玉玲指，有關「發出違規廣告」的投訴由去年同期的41宗增至69宗，增幅為68%，當中有60宗涉及網上物業廣告，料與愈來愈多地產代理利用網上平台宣傳物業有關。她又指，網上廣告違規的情況中，不少涉及物業面積大小、周邊環境、單位相片角度等範疇。

境外物業投訴16宗 按年少四成

另一方面，有關香港境外物業的投訴則有16宗，比去年同期的27宗有所減少。不過廖玉玲認為，近年愈來愈多市民購買境外物業，除要關注相關項目會否爛尾，也要留意每個國家、地區也有不同的稅制、按揭方法，建議買家需要了解實際情況。

地監局會繼續就此議題教育消費者，以提高他們對相關風險的警覺性及自我保障意識。

地監局2021年上半年對178位持牌人或前持牌人採取行動或作出處分。

上半年處分178位持牌人 按年升84%

至於地監局2021年上半年對178位持牌人或前持牌人採取行動或作出處分，按年升84%，主要因為去年上半年受疫情影響，導致期間相關紀律研訊次數減少，在低基數下，今年上半年相關數據大增。

撤銷12個牌照 涉毒品、猥褻等

該局今年上半年共撤銷了12個牌照及暫時吊銷了5個牌照，比去年同期的20宗及7宗少40%及28%，撤銷牌照主要是由牌照事務處負責，主要涉及毒品、猥褻罪行的刑事定罪、以及破產等情況，與地產代理操守無關。

不過廖玉玲表示，該局發出牌照時，相當注重申請人的誠信，如過去曾犯下嚴重刑事罪行，未必會發出牌照。

左起地監局主席廖玉玲、行政總裁韓婉萍。

局方將就劏房租務管制發出指引

踏入2021年下半年，地監局將密切留意政府最新政策。廖玉玲指，由於政府當局推出劏房租務管制，相關租務或會涉及地產代理的工作，該局將研究法案，探討如何讓地產代理符合新例下的要求，會適時發出指引。與此同時，地監局亦會繼續針對網上物業廣告加強巡查及外展教育工作。