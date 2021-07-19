樓市升溫｜地產代理罕有落戶核心消費區　平價租舖為拓新客源

物業市場交投轉旺，上半年整體樓宇買賣合約（包括住宅及非住宅）共錄得超過5萬宗，涉及總額約4,744億元，按年大升53%及76%，金額更逼近1997年歷史高位。市場均預期，下半年物業市場勢頭續向好，故以往多租用二、三線街舖、民生區或商廈樓面的地產代理，近月罕有進駐核心區一線街道，以平租落戶「當眼」舖位，以便招攬生意。

東角道舖曾由天梭錶55萬租 現利嘉閣進駐

其中，銅鑼灣東角道24號置安大廈地下21號舖，建築面積約450平方呎，今年4月起獲利嘉閣地產以每月約13萬元承租，較舖位原先叫租約18.8萬元，低約三成。據知，舖位在2010年至2016年間由瑞士手錶店天梭（TISSOT）承租，高峰期月租曾達55萬元。及後至2016年底改由涼鞋專門店Crocs承租，租金已降至每月約25萬元。

廖偉強：舖租回落一半 擴充為開拓新客源

就核心區開分店，利嘉閣地產總裁廖偉強回覆表示，今年樓市交投量明顯上升，加上核心零售區的舖租已大幅回落超過一半，故集團嘗試承租旺區主要街道舖位，以便銷售各區住宅新盤，接觸各區的準買家，開拓新客源。

他又指，上述東角道舖位並非只針對區內客，舖位暫經營了約兩個月，仍屬「儲客」階段，未來會否再作同類型擴充，要視乎成效。

屈臣氏彌敦道舖 獲中原8萬頂租

此外，旺角彌敦道581號至581A號地舖連閣樓，地下及閣樓面積分別約1,800及1,400平方呎，原由屈臣氏每月約38萬元承租，租約期至今年9月。不過，屈臣氏今年初已棄租該舖並一直「納空租」，至今年6月份獲中原地產頂租。

不過，是次中原地產向屈臣氏承租舖位，僅屬短租個案，料只會租用屈臣氏餘下租期，有代理預計，該舖月租僅約8萬元，僅足夠抵銷屈臣氏月租的兩成。

翻查資料，上述地舖連閣樓在2016年11月由內地連鎖珠寶金行周六福以每月約45萬元承租，惟在2018年6月份提早近六個月撤出。舖位再對上一個租戶為鐘錶店，月租曾高達80萬元。

事實上，過往地產代理甚少在零售或商業核心區開舖，分店多設於民生住宅區內。然而，隨近一年舖租大幅回落，個別地產代理也「變陣」，擴充版圖至購物區，開拓新客源，如美聯物業數年前以每月約11萬元承租銅鑼灣利園山道13號地舖；而利嘉閣亦在2018年以12.5萬元，承租附近的波斯富街96至106號地下C舖，租金較上手租戶鐘錶店平一半。