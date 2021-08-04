青衣薈藍上載樓書　一律不足300呎　平台面積與單位面積相若

宏安地產（1243）旗下位於青衣寮肚路8號的新盤薈藍，今日（4日）上載樓書，全盤提供320伙，涉開放式及一房單位，實用面積由最細181至257平方呎。

最大面積亦不足300呎

薈藍屬單幢式住宅，合共19層，每層有20伙，共用3部升降機。項目主打細單位，面積最大的一伙亦不足300呎。最大單位為3樓至20樓之A01室，實用面積257平方呎，一房套房間隔，客廳外連22平方呎露台，配開放式廚房；而最細的單位則只有181平方呎，細絕青衣，屬開放式間隔，佔18伙，全位於大廈2樓，為平台特色戶。

另外，分層單位分A和B兩種。參考樓書，A單位靠近山坡，預計主景觀為山景；而B單位則靠近附近屋邨及巴士總站，料主景觀為樓景，噪音料相對較多。

全盤40伙特色戶 極細單位配逾百呎大平台

項目合共提供280伙標準戶、20伙連天台特色戶及20伙連平台色戶。值得留意，平台特色戶外接之平台面積介乎65至172平方呎，不過部分單位室內面積只有181平方呎，換言之，單位的室外及室內空間比例近乎1比1。

以2樓A05室為例，單位實用面積181平方呎，外連172平方呎平台，而同層18伙不足200平方呎的單位中，有7伙之外接平台均逾100平方呎。至於連天台特色單位則位處20樓，住戶需靠公用樓梯前往各自的私人天台。

薈藍位於青衣寮肚路8號，鄰近青衣公屋長宏邨，遠離港鐡青衣站，步行路程需時約25分鐘，預計住戶需先乘搭巴士或小巴接駁往港鐡站。項目今日開放示範單位予傳媒參觀，預計2022年12月底落成，樓花期長約17個月。