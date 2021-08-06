土地共享計劃再錄兩宗申請　分布元朗、大埔　提供1.62萬伙

發展局今（6日）公布，該局再接獲兩宗土地共享先導計劃申請，兩幅用地分別位於元朗及大埔，元朗項目申請人為新鴻基地產（0016），而大埔項目申請人則為恒基地產（0012）及會德豐地產。兩個項目合共提供1.62萬伙公私營房屋。

新地元朗項目提供4090伙

新地申請的元朗項目，位於蠔洲路並鄰近近東成里，佔地約5.9公頃，現時劃為「住宅（丁類）」地帶的私人地段及毗連的政府土地。申請涉及約2,616個公營房屋/「首置」單位（具體資助房屋類別將由政府決定）和輔助設施，以及1,474個私營房屋單位，總樓面面積約188.68萬平方呎。

距離元朗站10分鐘步程

新地表示，希望透過公私營雙軌並行努力，更有效釋放新界土地的發展潛力，以紓緩迫在眉睫的短中期房屋供應短缺問題，希望可協助那些正在輪候公屋尤其是住在劏房籠屋的市民改善生活環境。申請地點鄰近元朗東成里，距離元朗站約10分鐘步程，整個項目約三分二的土地由新地持有。

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恒基、會地大埔項目涉逾1.2萬伙

至於另一宗恒基地產及會德豐地產申請的項目，位於大埔社山路及林錦公路一帶，佔地約19.3公頃，現時劃為「農業」及「政府、機構或社區」地帶的私人地段及毗連的政府土地。申請涉及約8,484個公營房屋/「首置」單位（具體資助房屋類別將由政府決定）和輔助設施，以及3,636個私營房屋單位，總樓面面積約694.61萬平方呎。