賣地計劃｜發展局下季推兩幅住宅地　連一鐵一局共涉5400伙

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-29 17:51

發展局局長黃偉綸今日（29日）公布2021年7月至9月的賣地計劃。他表示，下季將推出兩幅住宅地，合共涉及200伙，較上一季度的980伙，按季跌80%。兩幅地皮分別為九龍塘廣播道79號及元朗流業街與涌業路交界。

官地僅200伙 按季跌八成

一鐵一局方面，港鐵（066）將推出東涌牽引配電站項目，提供1,600伙。市建局則有土瓜灣項目，提供1,150伙。另外，下季將有4個私人發展及重建補地價項目，提供2,450伙，當中3個位於新界、一個位於市區，規模最大項目提供1,800伙。

所有土地來源合計涉5400伙

綜合所有土地來源，下季總供應約5,400伙，以單一季度計，屬近年較高水平。而首兩季合共提供7,050伙，佔全年供應目標1.29萬伙約55%，黃偉綸對達標表示審慎樂觀。

被問及土地共享先導計劃的進展，黃偉綸表示，目前有10個項目正進行前期交流，料未來數個月或今年內將有財團正式遞交申請，屆時會公布項目的基本數據。

東九龍商業地改劃住宅料涉6000伙

下季度未有商業地皮。黃偉綸表示，早前流標的東涌商業地，正考慮調整辦公室及商場的比例，有機會在第四季推出。

政府早前表示會把東九龍部分商業地改劃為住宅用途，黃偉綸表示改劃正在進行中，料改劃後可提供6,000伙，預計今年底或明年初正式向城規會申請改劃，該批地皮有機會在下年出現在賣地表。

至於已經截標的中環新海濱3號（民耀街）商業地，黃偉綸表示，由於該地皮採用「雙信封」形式招標，審議需時，預計在今年11月公布結果。

延伸閱讀：廣播道港台教育電視中心舊址去年9月被收回 新財年推賣建豪宅