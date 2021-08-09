何文田芳菲首錄撻訂　料殺訂50萬　項目至今僅沽兩伙

協成行發展旗下何文田單幢新盤芳菲，上月底推出10伙作首輪銷售，惟銷情一般，至今僅售出3伙。據發展商昨日（8日）更新之成交記錄冊顯示，已沽出的3伙中，有一伙遭買家撻訂。

料發展商協成行殺訂50萬

成交記錄冊顯示，5樓C室於上月31日、即首輪銷售當日，以1,001萬元售出，單位實用面積414平方呎，呎價約24,178元，買家採90天成交期。不過，最新資料顯示單位在「簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展」，疑買家撻訂離場，料遭發展商沒收5%訂金，涉及約50萬元。

上述撻訂單位為芳菲原本售出3伙之中，成交金額最貴的一伙，扣除後，芳菲至今僅沽出兩伙，佔可出售單位不足3%，發展商套現約1,693.8萬元。

芳菲7月底推出10伙作首輪銷售，惟銷情一般，僅售出3伙。

芳菲為單幢住宅項目，樓高26層，合共提供71伙，標準戶型涵蓋一房至兩房，實用面積由286至481平方呎。項目另設4伙連平台或天台的特色戶，實用面積則介乎377至742 平方呎，項目預計關鍵日期為2022年9月30日。