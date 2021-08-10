上環HOLLYWOOD HILL首批10伙　均價31600元　一房戶最平1155萬起

興勝創建（0896）上環單幢新盤HOLLYWOOD HILL，今日（10日）公布首張價單，涉及10伙，平均呎價31,600元，不設任何折扣，入場單位售價1,155萬元起。項目料本周公布銷售安排，計劃以先到先得形式發售。

據價單資料，首批提供10伙，全屬實用面積400平方呎的一房戶，分布於2樓、5樓至7樓及11樓，價單售價1,155.52萬至1,360萬元，價單呎價28,888元至34,000元。項目不設任何優惠折扣，整批單位平均呎價31,600元，10伙平均售價為1,260萬元。入場單位為2樓B室，最貴則為11樓A室。

HOLLYWOOD HILL的2樓平面圖。（樓書資料）

形容屬「歡笑價」 有5至10%加價空間

興勝創建執行董事周嘉峯預計，HOLLYWOOD HILL最快在本周內公布銷售安排，料以先到先得形式發售。他認為，首張價單以低層單位為主，形容定價屬「歡笑價」。未來加推的單位預計會有5％至10%的加價空間。他又指，價單不設任何優惠折扣，是「明碼實價」。

參考區內近期推出的兩個新盤，均為單幢盤，其中前太古大班簡基富旗下的42 TUNG ST. ，首張價單8伙，折實平均呎價35,968元，而萬科香港西營盤15 WESTERN STREET，首批50伙折實平均呎價27,919元。

HOLLYWOOD HILL位於上環荷李活道222號，樓高25層，提供48伙，一律為實用面積約400平方呎的一房戶，另設有兩個連天台特色戶及兩個連平台特色戶。

興勝創建執行董事周嘉峯（右三）形容，HOLLYWOOD HILL開價屬「歡笑價」。