Wetland Seasons Bay首批245伙　均價13698元　一房折實售455萬起

新地（0016）旗下、位於天水圍濕地公園路1號新盤Wetland Seasons Bay第1期，今（10日）公布首張價單，首批涉245伙，折實平均呎價13,698元。新地副董事總經理雷霆以「左右逢源，增值無限」形容是次開價。項目將於本周四（12日）開放示範單位並收票，料最快下周開售。

雷霆：定價「左右逢源，增值無限」

首批245伙單位實用面積介乎300至795平方呎，涵蓋一房至四房等9款不同戶型。發展商提供最高17.5%折扣，故折實售價由455萬至1,124萬元，折實呎價由12,375元至18,256元。新地代理總經理胡致遠表示，將於周四開放示範單位予公眾參觀，同日開始收票，最快下星期開售。

對於近日股票市場波動，雷霆指，股市有上有落大家習以為常，買樓為長線投資，相信股市波動不會影響買家入市決定。

據首張價單資料，Wetland Seasons Bay最平的一房入場單位為第2B座1樓B6室，實用面積300平方呎，價單售價551.59萬元，扣除最多17.5%的優惠後，折實售價約455.06萬元，折實呎價15,169元；最貴單位為別墅WV6的2樓B室，實用面積773平方呎，價單售價1,363.31萬元，折實售價為1,124.73萬元，折實呎價14,550元。

至於呎價最低的單位為第2B座1樓B5室，實用面積557平方呎，三房間隔，折實呎價12,375元；而最高呎價單位為第2B座9樓B6室，實用面積300平方呎，折實呎價18,256元。

【三房連裝修示範單位】

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參天水圍區內二手屋苑，據中原地產數字，區內指標屋苑嘉湖山莊，樓齡約24年至30年，近期平均呎價11,600元；而栢慧豪園及栢慧豪廷樓齡約11年至14年，近期平均呎價約13,385元。Wetland Seasons Bay的首批折實平均呎價13,698元，較二手高約2%至18%。

至於區內一手，近年均為新地旗下項目，如Wetland Seasons Park第3期，去年9月推出首批65伙，折實平均呎價12,968元，一房折實入場價413.3萬元。（見下表）

天水圍 Wetland Seasons Park 首張價單資訊一覽

地皮由新地七年前22億投得

地價方面，Wetland Seasons Bay所在的濕地公園路1號地皮，由新地在2014年7月以22.21億元投得，每呎樓面地價約1,822元，較毗鄰、同系的Wetland Seasons Park，每呎樓面地價1,893元平約3.8%。

值得留意，地皮屬於限量地，發展商需最少興建1,330伙，加上所在濕地緩衝區，有較嚴格的環評要求及不少發展限制，建築成本將較同類型項目為高。

Wetland Seasons Bay第1期共提供1,224伙，涉及6座分層住宅大廈，及10座分層別墅。預計關鍵日期為2022年6月30日，樓花期不足一年。