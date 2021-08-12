油塘海傲灣貨尾單位減價至1000萬　料買家可用「林鄭PLAN」

有發展商把貨尾單位減價至剛好1,000萬元再推售。據一手銷售資訊網資料，九龍建業（0034）旗下油塘海傲灣日前修訂2號價單，其中一伙住宅單位減價1.55%，最新售價剛好為1,000萬元。

該單位為第1A座30樓D室，實用面積391平方呎，採兩房間隔，價單售價由兩年前的1,015.8萬元，修訂至最新1,000萬元，下調15.8萬元，呎價約25,575元。項目未有提供任何折扣，即1,000萬元將為最終成交價。

新修訂定價的傲灣第1A座30樓D室，實用面積391平方呎，兩房間隔。（樓書資料）

減價單位周日先到先得發售

由於政府在2019年《施政報告》中，宣布放寬按揭保險計劃的門檻（俗稱「林鄭Plan」），藉以協助首置人士上車。其中，1,000萬或以下物業最高可做八成按揭，而800萬或以下物業最高可借九成。估計上述單位售價調整至1,000萬元後，新買家將可以採用林鄭Plan，取得高達樓價八成的按揭。

該樓盤同時公布新一張銷售安排，將於本周日（15日）發售兩伙，包括上述第1A座30樓D室，以及第1B座21樓D室，兩單位將會以先到先得形式發售。

海傲灣位於鯉魚門徑1號，主打小型單位，於2018年推售首批130伙，折實平均呎價19,913元，入場價393.5萬元起。