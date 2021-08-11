青衣薈藍加推4號價單　周六首輪賣143伙　一客最多購兩伙

宏安地產（1243）旗下青衣新盤薈藍再度加推，新一張4號價單提供32伙，同時公布銷售安排，定於本周六（14日）展開首輪銷售，發售143伙。據悉，項目已接獲近1,400個認購登記，較首輪發售143伙超額認購約8.7倍。

毗連單位面積相同 呎價相距4%

據4號價單資料，新加推的32伙，實用面積203至215平方呎，全屬開放式戶，價單售價525萬至588.1萬元，價單呎價25,191元至28,970元，扣除15%樓價優惠後，折實售價446.25萬至499.9萬元，呎價21,487元至24,711元。

4號價單中，折實售價最平的單位為3樓A10室（下圖），實用面積203平方呎，折實呎價21,830元。若對比於3號價單推出、面積相同的同層A09室，其折實呎價為21,003元，兩者有約4%差距。

4號價單的3樓A10室，折實呎價21,830元，較3號價單的3樓A09室的21,003元，高出4%，兩室面積相同。（樓書資料）

周四截票 每組客最多買兩伙

青衣薈藍將於本周六早上9時展開首輪銷售，發售143伙，每名買家最多可購買兩伙。項目將於本周四（12日）下午5時截票，並於周五（13日）中午12時進行抽籤。

薈藍在過去一周內公布4張價單，共推出160伙。首張價單於上周四（5日）公布，提供64伙，整批折實平均呎價20,638元，折實售價由388.8萬至455萬元，折實呎價18,692元至22,414元。

隨後該盤在剛過去的周日（8日）加價加推2號價單，提供32伙，折實平均呎價21,361元。而本周一（9日）又再加推3號價單，提供32伙，折實平均呎價22,108元。

綜合薈藍的4張價單，最平的單位依然是首張價單的3樓B03室，實用面積208平方呎，用盡120天即供折扣15%計，折實售價由388.8萬元，折實呎價18,692元。該單位將於首輪銷售推出發售。