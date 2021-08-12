世茂推首個在港共享辦公室The Center Space　月租8000元起

世茂集團（0813）進軍共享辦公室市場，推出旗下香港首個共享辦公室The Center Space，位於中環中心76樓全層，涉約2.36萬平方呎樓面。

The Center Space 銷售及營運總監蔡漪婷表示，市場上不少共享辦公室因為出租率不足而面臨結業，但她認為現時反而是發展好時機。The Center Space位處的樓面本身由世茂持有，業主自營，經營較穩定，亦可為租戶提供較彈性租賃選擇。她表示，目前租戶多為專業人士、投資銀行及諮詢公司等，惟未有透露出租率。

The Center Space 提供實體及虛擬辦公室服務。實體辦公室月租由8,000元至12,000元。另設共享工作位置及會議室，租戶最少租用半小時。至於虛擬辦公室入場費由580元起，可使用項目位於中環中心之地址及電話服務。

【世茂共享辦公室The Center Space】

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延坪道住宅盤仍待批預售中

至於世茂旗下住宅項目亦有新進展，其中位於石硤尾延坪道9號之項目，早前已申請預售樓花同意書，世茂集圑物業發展部高級經理汪子恩指，項目之樓書及示範單位資料已準備就緒，獲批預售後將因應市況隨即推售，暫未知能否於本年內推出。

延坪道9號項目將分兩期發展，第一期由六座組成，合共提供336伙，實用面積由700至3,000平方呎，涵蓋兩房至四房戶型。