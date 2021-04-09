首季四盤獲批預售涉1832伙　世茂九龍半山豪宅申預售涉336伙

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-09 20:00

地政總署於今年第一季共批出8份預售樓花同意書，住宅及非住宅項目分別佔6份及2份。住宅單位涉及1,832伙。最新於3月份入紙申請預售文件有世茂集團（0813）旗下九龍半山延平路9號豪宅項目，提供336伙，該盤為世茂在港的首個獨資項目。

首季批出的6份住宅項目預售樓花同意書，涉及4個住宅項目（其中3個為分期發展項目），共涉1,832個住宅單位。其中3月份僅批出的1份預售樓花同意書，為遠東發展（0035）旗下的大埔公路沙田嶺段項目，涉及66伙，預計於2021年落成，較2月份批出的1,519伙，按月大減1,453伙或約96%。

遠東沙田嶺段項目獲批預售文件 提供66伙

另外，季內批出預售的項目分別位於啟德及觀塘，為會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS第2期及同系啟德MONACO 2期，共涉及329個單位，預計於2022年落成；餘下一個項目則為由信置（0083）及會德豐地產等發展商合作的維港滙第1至3期，共涉及1,437個單位，預計於2023年落成。

藍田KOKO HILLS第2期今年獲批預售。（資料圖片）

3月兩盤申請預售

截至2021年3月底，有待核准的住宅項目預售樓花同意書申請共有22份，共涉及12,533個單位。單計3月份，新入紙申請預售樓花涉及2個項目，共約740伙，分別為恒地（0012）旗下啟德沐泰街7號THE HENLEY第三期，提供404伙，預計落成日期為2022年4月30日；及世茂集團（0813）旗下九龍半山延平路9號豪宅項目，提供336伙，預計落成日期為2023年9月30日。

首季批出兩份非住宅項目預售

非住宅項目方面，地政總署於首季批出兩份非住宅項目預售樓花同意書，為新世界發展（0017）旗下長沙灣荔枝角道888號的寫字樓 888 Lai Chi Kok Road及億京旗下粉嶺安樂村樓花工廈安全街18號（18 On Chuen Street）。