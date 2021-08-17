長實7.16億奪元朗住宅地　高估值14%　吳佳慶：建花園洋房項目

地政總署公布，上周接獲16份標書的元朗流業街與涌業路交界住宅地，中標財團為長實集團（1113），成交價為7.16億元。以最高可建樓面為7.86萬平方呎計算，每平方呎樓面地價為9,112元，較估值上限8,000元高出14%。

吳佳慶：地皮將發展精品住宅

長實執行董事吳佳慶表示，集團對是次投得元朗流業街與涌業路交界地皮感到欣悅。該幅地皮的條件獨特，是靠近元朗市中心極罕見之低密度住宅地皮，集團計劃在該地皮發展精品住宅，將全部興建兩層高的花園洋房，為用家提供香港少有能兼享便捷與寧靜的居所。

早前估值4.7億至6.3億

上述地皮位於東頭工業區北面，鄰近香港駕駛學院、元朗舊墟，距離港鐵元朗及朗屏站不算近，區內基建配套一般。地盤面積約為16.37萬平方呎，指定作私人住宅用途，以地積比0.48倍計，最高可建樓面為7.86萬平方呎。早前市場對地皮的估值介乎4.7億至6.3億元，即每呎樓面地價大約6,000元至8,000元。

元朗流業街住宅地（地政總署文件）

上周截標收16份標書

項目上周截標共接獲16份標書，遞交標書的財團包括不少大型發展商，如新地（0016）、嘉華國際（0173）、信和置業（0083）等，其餘財團則有其士國際（0025）、爪哇集團（0251）、建灝地產、遠東發展（0035）、旭輝集團（0884）、佳明集團（1271）、莊士中國（0298）等。而靠投資舖位起家的大鴻輝集團，繼上次入標古洞地後，亦有派員遞交項目標書。