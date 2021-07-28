永泰上月26億奪粉嶺高爾夫球會旁住宅地　較次標高一成

永泰地產（0369）上月30日以26.168億元投得鄰近粉嶺高爾夫球會及北區醫院的住宅地皮，每呎樓面地價為9,208元，較估值高15.1%。地政總署今（28日）公布其餘16間落選財團的投標金額，出價第二高的財團投標金額為23.6億元，每呎樓面地價約8,305元，即永泰中標價較次標高出2.568億元或約10.9%。

8間財團出價逾20億

至於出價第三高至八高的財團，其投標金額全部超過20億元，介乎約20.08億至22.48億元，即每呎樓面地價約7,069元至7,911元。其餘落選財團的投標金額介乎約11.93億至19.43億元，呎價約4,198至6,840元。

以出價最低的投標金額11.93億元計算，永泰地產中標價較最保守的財團，高出14.238億元或1.19倍。

早前市場估值14.2億至22.68億

上述地皮為粉嶺粉錦公路與青山公路－古洞段交界的丈量約份第91約地段第4076號用地，早前截標共接獲17份標書。地盤面積約47,362平方呎，最高可建樓面面積約284,175平方呎。早前市場預計，上述地皮每呎樓面地價約5,000元至8,000元，即估值約14.2億至22.68億元。