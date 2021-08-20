西九高鐵站商業王方案獲城規會批准　新地：儘快展開工程

撰文：蔡偉南
出版：更新：

西九高鐵站上蓋商業項目，今年初遭城規會否決方案，新地（0016）於6月份再次就項目遞交修訂方案，降低兩幢商廈的建築物高度。規劃署昨日（19日）對上述修訂方案表示不反對，方案於今日（20日）在城規會審議，終獲「開綠燈」通過，在有附帶條件下批准。

新地：歡迎城規會決定

新地發言人表示，歡迎城規會的決定，將儘快提交建築圖則以便全面展開工程，為香港打造另一別具特色的地標性交通導向綜合項目，成為香港以至大灣區的國際級商業樞紐，西九龍區的全新城市核心。

頂層設免費公眾戶外觀景台

新地又指，相信項目可促進商貿和旅遊觀光發展，亦會與附近的西九文化區締造協同效應，惠及西九龍區的居民，項目頂層將設有對公眾免費開放的戶外觀景台。

上述西九高鐵站上蓋商業項目修訂方案，在6月份提交予城規會，發展商擬降低建築物高度，其中T1A大樓的高度由159米（主水平基準上）減至118米，降低41米，以保留大部份眺望山脊線的視野。T1B大樓則成為最高的大樓，其高度亦由159米減至148米，共降低11米。至於T2大樓的兩組高度降低大約9至13米，分別是101米至122米。

移除四樓15米高天然通風樓層

此外，修訂方案又提及大廈其他位置的高度調整，如寫字樓的樓層高度基本定為 4.2 米，不設特別樓層，新方案將移除位於四樓之15米高天然通風的「The Market」樓層，轉為採用一般零售樓層高度。

新方案亦將減少天台建築裝飾及階梯式設計，以及減少天台花園。新地認為，降低建築物高度後，寫字樓各樓層之形狀變得更統一。

新地又指，修訂方案已大幅減少對山脊線的景觀影響，項目地盤位處策略性位置，符合在適當地點出現地標建築物以突出山脊線的規劃要求。

西九高鐵站上蓋商業項目的修訂方案，降低兩幢商廈的高度。（城規會資料）

今年1月遭城規會否決

資料顯示，新地於2019年11月以422.32億元投得西九高鐵站上蓋商業地王，早前遞交的發展方案，把原設計的三座大廈改為兩座，並放寬建築物高度24米至44米，較最初方案提高27%至38%。不過，方案於今年1月份遭城規會否決，隨後新地再於6月份向城規會遞交修訂方案。

新地：歡迎規劃署不反對西九高鐵站地王修訂方案規劃署不反對新地西九高鐵站地王修訂方案　城規會明審議港鐵鄧智輝：中環商業地屬特殊項目　未打算競投其他政府項目
新地
中環新海濱
中西區樓市
高鐵
高鐵西九龍站
發表評論...