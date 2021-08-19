規劃署不反對新地西九高鐵站地王修訂方案　城規會明審議

西九高鐵站上蓋商業項目，今年初遭城規會否決方案，新地（0016）於6月份再次就項目遞交修訂方案，降低兩幢商廈的建築物高度。規劃署對上述修訂方案表示不反對，方案將於明天（20日）在城規會審議。

上述西九高鐵站上蓋商業項目修訂方案，在6月份提交予城規會，發展商擬降低建築物高度，其中T1A大樓的高度由159米（主水平基準上）減至118米，降低41米，以保留大部份眺望山脊線的視野。T1B大樓則成為最高的大樓，其高度亦由159米減至148米，共降低11米。至於T2大樓的兩組高度降低大約9至13米，分別是101米至122米。

西九高鐵站上蓋商業項目的修訂方案，降低兩幢商廈的高度。（城規會資料）

移除四樓15米高天然通風樓層

此外，修訂方案又提及大廈其他位置的高度調整，如寫字樓的樓層高度基本定為 4.2 米，不設特別樓層，新方案將移除位於四樓之15米高天然通風的「The Market」樓層，轉為採用一般零售樓層高度。

新方案亦將減少天台建築裝飾及階梯式設計，以及減少天台花園。新地認為，降低建築物高度後，寫字樓各樓層之形狀變得更統一。

新地又指，修訂方案已大幅減少對山脊線的景觀影響，項目地盤位處策略性位置，符合在適當地點出現地標建築物以突出山脊線的規劃要求。

今年1月遭城規會否決

資料顯示，新地於2019年11月以422.32億元投得西九高鐵站上蓋商業地王，早前遞交的發展方案，把原設計的三座大廈改為兩座，並放寬建築物高度24米至44米，較最初方案提高27%至38%。不過，方案於今年1月份遭城規會否決，隨後新地再於6月份向城規會遞交修訂方案。