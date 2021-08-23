安達臣道首置盤批建6幢分層4幢洋房　長實：抽中買家會非常高興

據屋宇署最新資料，6月份共批出18份建築圖則，包括5項住宅及商住項目。其中，以長實（1113）觀塘安達臣道項目規模最大，項目為混合式發展的港人首置上車盤，獲批建6幢樓高24至32層的分層住宅大樓，另有4幢一層高洋房（Single family house），同時設住客會所，項目總樓面涉及108.88萬平方呎。

長實發言人回覆表示，確認圖則所顯示之為獨立洋房，是首次置業抽籤計劃的一部分；相信抽中購買獨立屋的買家會非常高興。

最少1000伙作首置單位銷售

上述安達臣道項目由長實於2020年5月以49.5億元投得，為港人首置上車項目，每呎樓面地價4,546元，為當時市場估值下限。項目位於舊安達臣道石礦場、公屋寶達邨對面，料可建1,700伙，並從中抽出最少1,000伙作為首置單位，單位面積250至500平方呎，需以市價8折現樓出售，購買人士亦有限制。

恒地石硤尾項目獲批建兩幢商住大樓

此外，恒地（0012）石硤尾巴域街1至27號、南昌街202至220號及耀東街1至14號，獲該署批建兩幢24層至25層高的商住大廈，分別建於3層至4層高的基座之上，住宅及商業樓面分別約33.75萬及5.26萬平方呎。

至於由兆安李太及相關人士在2019年以8.25億元買入的東半山白建時道41至45號地盤，獲批建兩幢5層高住宅，涉逾1.9萬平方呎。

另外，西九文化區第31及34號用地，亦獲批准興建兩幢18層高商廈，當中最高的3層相連，總樓面約53.4萬平方呎。