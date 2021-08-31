荃灣柏傲灣三房業主突反價20萬　照獲換樓客高追入市

二手樓市破頂，有業主心雄反價沽貨。屬於半新盤的荃灣柏傲灣，一伙高層三房海景戶的業主遇客即反價20萬元，仍獲換樓客追價承接。

中原地產副分區營業經理陳耀榮表示，柏傲灣2B座高層B室，實用面積766平方呎，屬三房套房間隔，開放式廚房，外望開揚藍巴勒海峽海景。原業主於今年5月放盤，叫價1,680萬元，直至近日獲買家有意洽購，原業主即時反價20萬至1,700萬元。買家考慮數周後，終追價至1,695萬元承接，較原叫價高出15萬元，呎價約22,128元，略高於市價。

賣家持貨4年半 大賺逾「六球」

據了解，新買家為同區換樓客，睇中單位間隔實用且位處高層，被其海景吸引，得悉屋苑極少高層單位放盤後，擔心「遲買更貴」，考慮數周便追價入市。

資料顯示，原業主於2017年2月以1,059.6萬元一手購入上址，持貨至今約四年半，轉手帳面大賺約635.4萬元，期間物業升值60%。相比同期的半新盤而言，上址升幅算是不俗。

參考柏傲灣近期成交，與上址同屬2B座的一伙中高層B室，與上址同呎數，7月份以1,485萬元成交，呎價19,386元。相比之下，上址雖位處較高層，一個月間呎價高出14%。陳耀榮補充，柏傲灣8月累錄5宗二手成交。