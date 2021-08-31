天水圍Wetland Seasons Bay周六再賣300伙　大手客最多可購5伙

多個新盤於9月首個周末開售，新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 1期，早前兩輪銷售均告即日沽清，發展商今日（31日）再上載新銷售安排，定於本周六（4日）發售300伙，當中285伙以價單形式發售，餘下15伙招標出售。同日另有兩大全新盤，黃竹坑站揚海及啟德THE HENLEY III 將作首輪銷售。

大手客最多可購5伙

Wetland Seasons Bay 1期以價單形式發售之285個單位，涵蓋開放式至三房戶型，以及少量特色戶，折實售價由430.16萬至1,026.43萬元，折實呎價介乎13,405元至18,932元。至於招標單位則包括3伙位於第2B、3B及5A座之分層單位，以及別墅WV5之全部單位。值得留意，新一份銷售安排未有涵蓋早前遭撻訂之單位。

是次將為Wetland Seasons Bay本月連續第三個周末推售單位，項目首兩輪銷情均理想，即日沽出。第3輪銷售將於本周四（2日）下午2時截票。據銷售安排3號資料，本周末仍然設A組大手客時段，大手買家可最多購入五伙單位。

港九新界三大盤本周六對壘

另外，嘉里建設（0683）、信置（0083）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站揚海，以及恒地（0012）啟德THE HENLEY III 均已鐡定於本周六作首輪銷售，各自推188伙及100伙，以價單形式開售。換言之，本周六將出現三大盤同日對壘的場面，料成為本年一手最旺場的周末。

【Wetland Seasons Bay 示範單位】